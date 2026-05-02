Таджикистан и МВФ обсудили ход реформ в энергетическом секторе

ДУШАНБЕ/ Trend/ - Таджикистан и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили ход реформ в энергетическом секторе страны.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана, обсуждение состоялось на встрече министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далера Джумы и главы миссии МВФ Мэтью Гаэртнера.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам улучшения финансового положения энергетических предприятий, привлечения инвестиций, создания новых мощностей на основе возобновляемых источников энергии, а также импорта нефтепродуктов.

Тем временем Таджикистан продолжает работу по модернизации своего энергетического сектора посредством обновления инфраструктуры, расширения мощностей возобновляемой энергетики и мер, направленных на повышение финансовой устойчивости государственных энергетических предприятий.

Страна также сотрудничает с международными финансовыми институтами и партнерами по развитию для привлечения инвестиций и поддержки долгосрочных энергетических реформ.