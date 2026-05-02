Право быть счастливым - в центре Баку прошел день добра и единства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В этот день Площадь фонтанов наполнилась особой энергией добра. В Баку прошел VI фестиваль аутизма. Мероприятие, организованное Ассоциацией аутизма Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта, ставит своей целью разрушение барьеров между обществом и людьми с РАС. Как сообщает Trend Life, фестиваль дал возможность участникам проявить свои способности, а гостям города больше узнать о том, как сделать мир доступнее для каждого.

Выступившие на мероприятии президент Ассоциации аутизма Азербайджана и Федерации аутизма тюркских государств Эльнур Мамедли, а также депутаты Вугар Искендеров и Айдын Мирзазаде подчеркнули значимость подобных фестивалей. Они отметили, что такие инициативы критически важны для интеграции людей с РАС в общество, и выразили благодарность спонсорам за неоценимую поддержку в реализации проекта. Официальные гости не ограничились формальным присутствием, они искренне интересовались успехами детей, общались с родителями и выражали каждой семье слова поддержки.

Благоприятная погода дополнила теплую атмосферу праздника. На площади развернулась яркая выставка-продажа: на стендах были представлены работы детей, созданные под руководством педагогов. Гости с интересом рассматривали игрушки, картины и украшения, которые можно было приобрести, внеся тем самым вклад в поддержку участников проекта. Особое внимание привлекли стенды с дипломами и медалями - свидетельствами побед особенных детей на различных конкурсах и спортивных соревнованиях.

Специалисты инклюзивных организаций - психологи, логопеды и педагоги искренне сопереживали своим подопечным. Центром программы стали небольшие соревнования, где дети, которых поддерживали родители с азартом проходили испытания. Эти мгновения радости и командного духа вновь доказали, насколько важна взаимная поддержка внутри каждой семьи. Отдельного внимания заслуживают молодые волонтеры, которые с исключительной заботой и вниманием помогали детям повсеместно на территории праздника. Красочным финалом праздника стал концерт под открытым небом. Ребята с удовольствием слушали выступления. Мелодии, звучавшие на площади, создали особую атмосферу, в которой каждый ребенок мог просто наслаждаться моментом, чувствуя поддержку и тепло окружающих.

С самого рождения судьба этих особенных детей и их семей нередко оказывается в стороне от привычного ритма активной жизни. Тем ценнее инициатива неравнодушных людей, которые видят в них не диагноз, а талант и потенциал, стремясь сделать их мир ярче и интереснее. Создание открытого и понимающего общества - важная цель, но, пожалуй, главным итогом фестиваля стали светящиеся от счастья лица детей и их искренние улыбки. Эмоции в этот день захлестывали через край: и участники, и гости чувствовали непередаваемое единство, разделяя общую радость, которая делает нас всех человечнее.

