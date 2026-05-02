В Баку открылись уникальные выставки в рамках Международного фестиваля ковра 2026 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На третьем Международном фестивале ковра, который проходит 1–3 мая при организационном содействии ОАО "Азерхалча" и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", при поддержке Министерства экономики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), представлены красочные экспозиции известных местных и зарубежных авторов, сообщает Trend Life. Все выставки представлены в старинной части Баку – Ичеришехер.

"ELYSIUM"

Это не просто выставка, а сочетание различных областей искусства. Абстрактные цветовые слои, исходящие из кисти художницы Аиды Махмудовой, перенесены ткачами ОАО "Азерхалча" на петли. Это – трансформация произведения живописи из состояния "неприкосновенного" холста в более физическую и структурированную форму. То, что ковры сотканы в Нардаране, Шамкире и Губе, подчеркивает и социальную составляющую проекта -поддержку через современное искусство местного ремесла и женского труда.

Исторический опыт ОАО "Азерхалча" и современный взгляд Аиды Махмудовой представлены в выставочном центре "Азерхалча" (Бёюк Гала, 15).

"Петли, оживляющие сказки. Карабахские ковры"

Коллекция ковров "Петли, оживляющие сказки. Карабахские ковры" как результат партнерства Фарида Расулова и ОАО "Азерхалча", представляет традиционное карабахское ковроткачество не просто как наследие прошлого, но и как живой фрагмент языка современного искусства. Данный проект "реактивирует" древние узоры в современном визуальном контексте. Главная цель выставки -создать серьёзный диалог между наследием и современностью, объединяя в каждой сотканной петле сказки и нашу историю с современным художественным мышлением. Первая презентация коллекции специально подготовлена для Международного фестиваля ковра. Коллекция включает 6 различных ковров: "Сказка о белом коне и птицах", "Легенда о карабахском коне", "Узор изящества", "Эхо золотых перьев", "Тигр в петлях" и "Корона ночи – гранат". Основная идея выставки "Петли, оживляющие сказки. Карабахские ковры", ковры которой изготовлены из смеси шерсти и шёлка с использованием 3D-техники, заключается в том, что недостаточно просто сохранять культурное наследие: чтобы оставаться актуальным, оно должно быть динамичным.

Выставка будет демонстрируется в выставочном салоне QGallery, расположенном около Девичьей башни.

"Души в движении" ("SOULS IN MOTION")

Лаурин Маленгро (Laurine Malengreau) -одна из заметных фигур современного текстильного искусства, сочетающая традиционные ремесла и инновационные техники. Техника "Nuno Silk" (нуно-шелк), стоящая в центре ее творчества, основана на соединении шелка и шерсти в единую текучую живописную текстуру. Сочетая натуральные шелковые и шерстяные материалы, художница создает масштабные настенные подвесы с эфирной вариативностью и живописной композицией. Её работы исследуют жесты, цвета и материальность, преобразуя эмоции и движение в иммерсивные текстильные формы. Работы Маленгро, получившие международное признание, представлены в частных коллекциях и дизайнерских проектах; эти работы отражают как глубокое уважение к традиционному мастерству, так и твердую приверженность устойчивости (sustainability). В настоящее время Лаурин Маленгро живет во французском городе Обюссоне - известном центре гобеленов. Она -не только международно признанная художница, но и считается первой художницей, чьи произведения вошли в постоянную коллекцию Музея Ротко в Латвии.

Выставка представлена в Бакинском доме фотографии.

"Плетение"

Данная выставка, представляющая творчество албано-американского художника Джевахир Колджини (Xhevahir Kolgjini), исследует духовную трансформацию, психологическое напряжение и хрупкий баланс между неизменным и изменчивым. Работы созданы с использованием техники ручного ткачества (узелковое плетение). Пережитый опыт преобразуется в структуру, сотканную языком линий, узлов, сетей и пикселей. Это отражает давний интерес художницы к теме пересечения культур и столкновения цивилизаций. Выставка представляет текстиль одновременно как изображение и как форму мышления. Здесь чувственные, ментальные и культурные представления переплетаются, создавая пространство глубокой медитации о сосуществовании и самовыражении. Работы автора демонстрировались в Лондоне, Нью-Йорке, различных городах Албании и других странах. Произведения из серии "Intertwined Polarities" в последние годы выставлялись в Тиране и Нью-Йорке.

Выставка представлена в галерее "Заман".

"Женщины тюркской степи"

Ассоль Алимова (Assolya) из Казахстана, работает с коврами в стиле гиперреализма. Она превращает традиционные ковры в образцы современного искусства, создавая на них портреты. Главные темы её работ – женщины Великой степи, тюркская история и национальные орнаменты. На портретах, расположенных на правой стороне изображения, можно увидеть, как орнаменты ковра синтезируются с человеческим лицом. Как куратор, Ассоль объединяет традиционное наследие с современным искусством, а как художница использует ковер в качестве холста, создавая новый жанр. Её творчество получило широкое общественное признание. В частности, включение в список TikTok "The Discover List 2026" (список открытий 2026 года) показывает её высокую популярность в цифровом пространстве и среди молодого поколения. За достижения в сфере искусства она встречалась с Президентом Казахстана, что подтверждает её статус культурного посла страны.

Выставка представлена в новом выставочном зале ОАО "Азерхалча" по адресу - Дворцовый комплекс бакинских ханов (Бёюк Гала, 44).

"Ковер моей бабушки"

"DanceAbility Azərbaycan" представляет инклюзивную мультидисциплинарную выставку. Вдохновленное личными историями и опытом ткачей ОАО "Азерхалча", это мероприятие представляет ковер не только как традиционный объект, но и как живой и коллективный опыт. Все мероприятия в рамках программы, объединяющей цифровые перформансы, сторителлинг, практические занятия и панельные обсуждения в современном стиле, подготовлены при совместном участии лиц с инвалидностью и без инвалидности. Мероприятие проводится на азербайджанском и английском языках и построено на принципах человекоцентричного дизайна. Доступность обеспечивается в рамках этого подхода: доступны перевод на язык жестов, аудиоописание и форматы презентаций, адаптированные к различным потребностям.

"DanceAbility Azərbaycan" приглашает посетить мероприятие, ближе познакомиться с культурой ковроткачества, оживить и сохранить воспоминания. Основным партнёром мероприятия "Ковер моей бабушки" является компания bp.

Выставка проходит в Центре современного искусства.

AtəşHub: художественно-просветительская программа

Программа, которая будет представлена в музейном пространстве комплекса Дворца Ширваншахов, посвящена духовному наследию и сакральным функциям ковра.

В рамках программы представлена лекция-презентация куратора и искусствоведа М. Мамедалиевой на тему "От узора к алгоритму: эволюция азербайджанского ковра от традиции к современности". В презентации продемонстрированы аспекты перехода азербайджанского ковра от культурного сознания к цифровому искусству, а также видеоинсталляции. Ментор программы -заслуженный художник Сабина Шыхлинская, координатор - Агнесса Таривердиева.

