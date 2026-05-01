Таджикистан и Германия рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере энергетики

ДУШАНБЕ /Trend/ - Таджикистан и Германия рассмотрели текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сферах энергетики и водных ресурсов, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

Обсуждения состоялись в ходе встречи министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далера Джумъа с заместителем министра экономики, регионального развития и энергетики федеральной земли Бавария Федеративной Республики Германия Тобиасом Готтхардтом.

В ходе встречи таджикская сторона представила подробную информацию о гидроэнергетическом потенциале страны и ее возобновляемых источниках энергии.

Стороны также рассмотрели вопросы привлечения инвестиций, внедрения современных технологий, цифровизации энергетического сектора и повышения эффективности управления водными ресурсами.

Немецкая сторона выразила готовность к дальнейшему расширению сотрудничества, обмену опытом и содействию участию ведущих немецких компаний в реализации совместных проектов в энергетической и водной сферах.

Отметим, что двустороннее сотрудничество между Таджикистаном и Германией продолжает развиваться в таких направлениях, как возобновляемая энергетика, управление водными ресурсами, устойчивое развитие и технический обмен.

Модернизация энергетического сектора и эффективное использование водных ресурсов остаются одними из ключевых приоритетов экономической и инфраструктурной политики Таджикистана.