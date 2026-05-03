Бакинский марафон превращает город в живую, динамичную площадку единства и энергии - Эльдар Гасымов

БАКУ/Trend/- Бакинский марафон превращает город в живую, динамичную площадку единства и энергии.

Об этом сказал в воскресенье Trend победитель "Евровидения" Эльдар Гасымов.

Он отметил, что «Евровидение» и Бакинский марафон на первый взгляд относятся к разным сферам — музыка и спорт, но по сути между ними гораздо больше общего, чем кажется.

««Евровидение» — это сцена, где страны соревнуются через музыку, эмоции и шоу. Бакинский марафон — это дистанция, где люди преодолевают себя, демонстрируя выносливость, силу воли и командный дух. И там, и там важна не только победа, но и само участие, атмосфера и объединяющий эффект.

Если «Евровидение» собирает миллионы зрителей перед экранами и объединяет их через искусство, то Бакинский марафон собирает тысячи участников на улицах города, превращая Баку в живую, динамичную площадку единства и энергии.

Общее между ними — это международный масштаб, позитивная повестка и идея открытости. В одном случае — через музыку и культуру, в другом — через спорт и здоровый образ жизни»,- сказал Э. Гасымов.

По его словам, оба события формируют имидж страны как пространства, где ценят творчество, активность и международное взаимодействие.