В Центре Гейдара Алиева состоялся показ документального фильма «След» (ФОТО)

2 мая 2026 17:01 (UTC +04:00)
Айсель Мамедли
БАКУ /Trend/ - 2 мая в Центре Гейдара Алиева в преддверии 103-й годовщины со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева состоялся показ документального фильма «След».

Как сообщает Trend, в экранном произведении, представленном Фондом Гейдара Алиева, повествуется о жизни и деятельности великого лидера. Сюжетная линия фильма, построенная на выступлениях и интервью общенационального лидера Гейдара Алиева, охватывает различные периоды его жизни и политической деятельности.

В фильме отражены привязанность общенационального лидера к Азербайджану и народу, проводимая им последовательная политика по укреплению Азербайджана как независимого государства и освобождению Карабаха от оккупации. В ленте представлены также кадры освобождения после 30-летней оккупации наших земель под руководством Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, восстановления территориальной целостности и, тем самым, реализации завещания и мечтаний общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Центре Гейдара Алиева состоялся показ документального фильма «След» (ФОТО)
