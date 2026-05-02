AZAL возобновляет рейсы в Тель-Авив

2 мая 2026 12:21 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Закрытое акционерное общество "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) возобновляет рейсы в израильский город Тель-Авив.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на AZAL.

Рейсы по данному направлению начнут выполняться с 3 мая. Полеты будут осуществляться ежедневно.

Приобрести билеты можно уже сейчас на официальном сайте AZAL или в мобильном приложении авиакомпании.

Отметим, что 28 февраля из-за последних событий на Ближнем Востоке и ограничений, введенных в воздушном пространстве, AZAL приостановил рейсы по направлению в Тель-Авив.

