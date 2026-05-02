Эльчин Амирбеков провел ряд встреч в Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в рамках рабочего визита в Итальянскую Республику провел встречи с дипломатическим советником премьер-министра этой страны Фабрицио Саджо, заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Эдмондо Чириелли, вице-председателем Сената Личией Ронцулли, вице-председателем Палаты депутатов Джорджо Муле и председателем Комиссии Сената по международным связям и обороне Маурицио Гаспарри.

Trend сообщает, что во время визита также был организован рабочий обед с участием членов межпарламентской группы дружбы Италия-Азербайджан с итальянской стороны, а также других депутатов итальянского парламента.

В ходе встреч состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах будущего развития многосторонних стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Италией. Были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления политического диалога, расширения сотрудничества в энергетической, транспортной, оборонной, сельскохозяйственной, высоких технологий и других перспективных сферах, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Итальянская сторона высоко оценила эффективные и взаимовыгодные отношения сотрудничества, сложившиеся с Азербайджаном в различных областях, и заявила о заинтересованности в дальнейшем углублении этого партнерства.

Была подчеркнута важная роль взаимных визитов и контактов на высшем уровне между Азербайджаном и Италией в продвижении многостороннего стратегического партнерства между двумя странами. В этой связи было отмечено, что официальный визит премьер-министра Итальянской Республики Джорджи Мелони в Азербайджан, запланированный на начало мая текущего года, имеет большое значение, и выражена уверенность в том, что он даст дополнительный импульс переходу двусторонних отношений на новый этап.

В ходе переговоров было подчеркнуто, что межпарламентское сотрудничество является одной из важных составляющих двусторонних отношений. Состоялся обмен мнениями о возможностях дальнейшего расширения успешного сотрудничества, сложившегося между парламентами Азербайджана и Италии как на двустороннем уровне, так и в рамках соответствующих международных организаций.

На встречах также были затронуты отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом (ЕС). Итальянская сторона особо отметила важную роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, а также в развитии Среднего коридора, укреплении транспортно-логистических связей между Европой и Азией и расширении возможностей доступа в Центральную Азию. Было обращено внимание на возросший интерес к экспорту энергетических продуктов из Азербайджана в Европу, включая Италию, на фоне текущей геополитической ситуации. Положительная динамика, наблюдаемая в последнее время в отношениях между ЕС и Азербайджаном, была поприветствована итальянской стороной, выражена поддержка укреплению сотрудничества в важных сферах, отвечающих интересам обеих сторон.

В рамках переговоров, проведенных во время визита, Эльчин Амирбеков подробно проинформировал о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, договоренностях, достигнутых 8 августа 2025 года в Вашингтоне, о следующих шагах и ожиданиях в направлении установления прочного мира. Он довел до внимания, что результаты парламентских выборов, которые состоятся в Армении в текущем году, и референдума по принятию новой конституции этой страны сыграют важную роль с точки зрения подписания мирного договора между двумя странами, а значит, обеспечения долгосрочного и необратимого мира в регионе. Итальянская сторона подчеркнула поддержку усилиям Азербайджана, направленным на обеспечение мира и стабильности в регионе, и выразила надежду на скорое подписание мирного договора.

В рамках визита Эльчин Амирбеков выступил в ходе "круглого стола", организованного в одном из влиятельных аналитических центров Италии – Итальянском обществе международных организаций (Italian Society for International Organizations), а также дал интервью газете «La Repubblica» и изданию «Formiche».