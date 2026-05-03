"Азеркосмос" увеличил экспортные доходы

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") экспортировало услуги спутниковой связи на сумму 4,1 миллиона долларов США в 90 компаний из 32 стран мира.

Как сообщает Trend со ссылкой апрельский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, это на 0,1 миллиона манатов или на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доход "Азеркосмоса" от экспорта услуг составил 64% от его общего дохода.

В отчетном периоде в первую пятерку стран по экспорту услуг спутниковой связи вошли: Соединенное Королевство - 1,1 миллиона долларов США, Люксембург - 809,1 тысячи долларов США, Турция - 271,1 тысячи долларов США, Пакистан - 261,1 тысячи долларов США, Швеция - 187,2 тысячи долларов США.