Планируется официальный визит Президента Словакии в Азербайджан - посол

ЛАЧИН/Trend/ - Планируется официальный визит Президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил журналистам посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов в ходе поездки в Восточный Зангезур и Карабах.

"На 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) будет представлена и Словакия: приедут вице-премьер, а также министр регионального развития. Кроме того, уже в мае, еще до WUF, ожидается визит спикера парламента. Также планируется официальный визит Президента Словакии в Азербайджан", - сказал посол.

Э.Гасымов отметил, что у Словакии и Азербайджана есть потенциал для наращивания сотрудничества: "Мы хорошо сотрудничаем в оборонной промышленности, также в инфраструктурных проектах".

"У меня сложились очень позитивные впечатления. В Карабахе я уже бывал несколько раз, поэтому в целом впечатления положительные", - добавил дипломат, комментируя поездку.

Отметим, что 1 мая начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника Президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей, представляющих в общей сложности 62 страны и международные организации.

Данный визит является двадцать первым по счету посещением освобожденных от оккупации территорий представителями дипломатического корпуса. Подобные поездки имеют важное значение для формирования объективного представления о масштабах реализуемых проектов и достигнутых результатах на освобожденных от оккупации территориях.

Во второй день визита в экономические районы Карабаха и Восточного Зангезура представители дипломатического корпуса прибыли в Лачинский район.