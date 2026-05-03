Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Материалы 3 мая 2026 14:20 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь и туман. Юго-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 9-12° тепла, днем 15-19° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 мм до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 %.

В районах Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах возможны осадки, местами - грозы и град, а также туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем 19-24° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла.

