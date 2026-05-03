  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Определились победители "Бакинского марафона 2026" (ФОТО)

Общество Материалы 3 мая 2026 14:05 (UTC +04:00)
Определились победители "Бакинского марафона 2026" (ФОТО)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - 3 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева был проведён "Бакинский марафон 2026".

Как сообщает Trend, первым среди мужчин финишную линию пересёк спортсмен из Турции Ахмед Алканоглу. Второе место занял украинский участник Виталий Шафар, а третье — представитель Кыргызстана Ерскелди Акеров.

В женском зачёте первое место заняла Елена Толстых из России, второе — Анна Юсупова из Азербайджана, третье — Ширин Акимбай из Казахстана.

Отметим, что в этом году Бакинский марафон впервые прошёл не на дистанции 21 км, а на полной 42-километровой дистанции. В марафоне приняли участие 25 тысяч человек.

Определились победители "Бакинского марафона 2026" (ФОТО)
Определились победители "Бакинского марафона 2026" (ФОТО)
Определились победители "Бакинского марафона 2026" (ФОТО)
Определились победители "Бакинского марафона 2026" (ФОТО)
Определились победители "Бакинского марафона 2026" (ФОТО)
Определились победители "Бакинского марафона 2026" (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости