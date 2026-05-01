Легендарная композиция Эннио Морриконе "Chi Mai" в новом формате азербайджанского оркестра (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Эстрадно-симфонический оркестр Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бейбутова представил зрителям видеоклип на знаменитое произведение "Chi Mai" всемирно известного итальянского композитора Эннио Морриконе, сообщает Trend Life.

Произведение "Chi Mai", отличающееся глубокой эмоциональностью и выразительной мелодической линией, обрело мировую известность после звучания в фильме "Профессионал" и стало одной из самых узнаваемых музыкальных жемчужин композитора.

В представленном видеоклипе наряду с профессиональным исполнением оркестра использованы фрагменты из фильма "Профессионал". Гармоничное соединение музыки и кино усиливает эмоциональное воздействие произведения, создавая для зрителя насыщенный и многогранный художественный опыт.

Проект направлен на популяризацию классических музыкальных произведений в современных форматах и расширение аудитории. Такой творческий подход позволяет по-новому представить выдающиеся образцы мирового музыкального наследия, даря слушателям яркие и запоминающиеся впечатления.

