Продолжается визит представителей дипкорпуса в Восточный Зангезур и Карабах

ШУША/Trend/ - Продолжается визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника Президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

Как сообщает в субботу Trend, в поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей из 62 стран и международных организаций.

Двухдневный визит охватывает город Ханкенди, а также Ходжалинский, Шушинский и Лачинский районы.

В ходе поездки участники могут на месте ознакомиться с проводимыми в регионе работами по реконструкции и восстановлению, а также посетят объекты социального и экономического значения.

Отметим, что накануне гости посетили мемориал Ходжалинского геноцида, Парк Победы в Ханкенди, Карабахский университет, выставочный центр при вузе, а также клинику и учебный корпус факультета медицины и оздоровительных наук.

В Шуше представители дипломатического корпуса ознакомились с работой Центра госуслуг и посетили крепостные стены города.