БАКУ /Trend/ - Создание центров упрощения торговли формирует важную правовую базу для развития Среднего коридора.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов во время обсуждения в первом чтении законопроекта о внесении изменений в Таможенный кодекс на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он подчеркнул, что усиление механизмов исполнения таможенных задолженностей, наряду с повышением фискальной дисциплины, служит выполнению обязательств перед государственным бюджетом.

Председатель комитета также отметил, что инициативы по расширению электронных процедур расцениваются как прогрессивные инновационные изменения в таможенной системе: «В проекте цифровизация выступает не просто как технический вопрос, а как основной элемент философии управления. Электронный документооборот, обмен данными и автоматизированные процессы — в частности, расширение применения электронных деклараций — ускоряют процесс таможенного оформления, повышают прозрачность, снижают влияние человеческого фактора и коррупционные риски, а также сводят к минимуму административные расходы».

Депутат подчеркнул, что одной из главных целей представленного законопроекта является расширение логистических и транзитных возможностей: «Географическое расположение Азербайджана создает большое стратегическое преимущество. Однако это преимущество должно поддерживаться не только инфраструктурой, но и правовыми, институциональными механизмами. По этой причине проект упрощает транзитные процедуры, обеспечивает непрерывность логистической цепочки и усиливает координацию услуг через такие механизмы, как Центр упрощения торговли. Это создает важную правовую базу, особенно для развития Среднего коридора, эффективного функционирования маршрутов "Восток-Запад" и "Север-Юг", и служит повышению транзитного потенциала нашей страны».