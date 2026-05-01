Белый дом сообщил Конгрессу о завершении войны с Ираном

БАКУ/ Trend/ - Белый дом уведомил Конгресс США о том, что рассматривает конфликт с Ираном как завершённый, передает Trend.

Как отмечается в письме президента США Дональда Трампа, направленном спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, военная операция, начавшаяся 28 февраля 2026 года, уже окончена. Аналогичное послание было отправлено и Чаку Грассли, который ведёт заседания Сената в отсутствие вице-президента Джей Ди Вэнса. Согласно Конституции США, именно вице-президент возглавляет верхнюю палату Конгресса.

Трамп также напомнил, что 7 апреля объявил о двухнедельном перемирии с Ираном, которое впоследствии было продлено. По его словам, с этой даты стороны не обстреливали друг друга.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, с 28 февраля США и Израиль наносили военные авиаудары по Ирану, и с того же дня Иран обстреливал израильские и американские объекты в регионе ракетами и БПЛА. 7 апреля при посредничестве Пакистана между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. На переговорах между США и Ираном в Исламабаде 11 апреля соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня до тех пор, пока Иран не представит свое предложение, и переговоры не будут завершены тем или иным образом.