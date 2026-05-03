Азербайджан увеличил импорт продукции из Украины

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Украиной составил 114,758 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 3,5 миллиона долларов США или 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В январе-марте текущего года зафиксирован экспорт продукции из Азербайджана в Украину на сумму 45,7 миллиона долларов. Это на 7,7 миллиона долларов США или примерно 14,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За указанный период 42,7 миллиона долларов от экспортных операций в Украину составили ненефтяные продукты, что на 8,3 миллиона долларов США или 16,3% меньше показателя за первые три месяца прошлого года. В общем экспорте ненефтяной продукции Азербайджана доля экспорта ненефтяных товаров в Украину составила 4,96%. Таким образом, в отчетном периоде Украина заняла 5-е место среди стран – крупнейших импортеров азербайджанской ненефтяной продукции.

В отчетном периоде Азербайджан осуществил импортные операции из Украины на сумму 69,013 миллиона долларов США, что на 4,2 миллиона долларов США или 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Отметим, что в январе-марте текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 9,407 миллиарда долларов США. Это на 2,642 миллиарда долларов или 21,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На долю экспорта пришлось 5,402 миллиарда долларов США от внешнеторгового оборота, на долю импорта - 4,005 миллиарда долларов США. За последний год экспорт сократился на 984 миллиона долларов или 15,4%, а импорт - на 1,658 миллиарда долларов или 29,3%.

В итоге положительное сальдо во внешней торговле составило 1,398 миллиарда долларов, что в годовом сравнении на 675 миллионов долларов или в 1,9 раза больше.