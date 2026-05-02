Обсуждено расширение торгово-экономического сотрудничества Туркменистана и Турции

АШХАБАД /Trend/ - Обсуждены перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества Туркменистана и Турции.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Туркменистана, обсуждения состоялись в ходе встречи посла страны в Турции Мекана Ишангулиева и президента Союза палат и товарных бирж Турции Рифата Хисарчиклыоглу.

В ходе обсуждений особое внимание было уделено реализации новых совместных проектов в различных сферах двустороннего партнерства. В данном контексте стороны отметили значительный потенциал для неуклонного увеличения объемов двусторонней торговли, а также для углубления и активизации связей между деловыми кругами двух стран.

Они также подчеркнули, что деятельность Туркмено-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и Туркмено-турецкого делового совета, а также организация специализированных выставок и совместных деловых форумов, как ожидается, сыграют важную роль в этом процессе.

Отметим, что турецкие компании входят в число ведущих экономических партнеров Туркменистана, реализовав с 1991 года более 1.400 проектов на сумму свыше 50 миллиардов долларов, при этом основное внимание уделяется строительству, энергетике, текстильной промышленности и транспорту. Крупные турецкие компании, такие как Çalık Holding и Polimeks, активно участвуют в строительстве ключевых объектов инфраструктуры, промышленных предприятий и "умного города" Аркадаг.

Объем торговли Турции с Туркменистаном в 2025 году достиг 2,2 миллиарда долларов. Основная цель двусторонней торговли - достичь 5 миллиардов долларов, что является задачей, поставленной Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Туркменистан и Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.