В Центре Гейдара Алиева состоялась встреча с молодежью на тему «Гейдар Алиев и творчество Омара Эльдарова» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 мая в Центре Гейдара Алиева состоялась встреча со студентами на тему «Гейдар Алиев и творчество Омара Эльдарова».

Как передает Trend, целью встречи, организованной в преддверии 103-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, является глубокое изучение и пропаганда наследия великого лидера, а также информирование молодого поколения об архитектурной школе, сформировавшейся в Азербайджане под руководством Гейдара Алиева, о масштабных работах в сфере градостроительства и проводимой политике по сохранению национального наследия в этой области, учитывая объявление 2026 года в нашей стране Годом градостроительства и архитектуры.

На встрече обсуждались творчество известного скульптора, народного художника Омара Эльдарова, его роль в архитектуре и изобразительном искусстве Азербайджана, а также вклад общенационального лидера в развитие культуры и искусства.

Говоря о проведении в Центре Гейдара Алиева мероприятий, охватывающих различные сферы, включая культуру и искусство, помощник Президента Азербайджанской Республики, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров также обратил внимание на демонстрацию образцов скульптуры: «Омар Эльдаров постоянно поддерживает нас в этих вопросах. В эти дни мы - Центр Гейдара Алиева и Фонд Гейдара Алиева проводим серию мероприятий, посвященных дню рождения великого лидера. Мы испытываем чувство гордости, что сегодня вы участвуете в специально подготовленном мероприятии в Центре Гейдара Алиева».

Поделившись воспоминаниями об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, Омар Эльдаров отметил, что он был очень мудрым лидером, общительным и искренним человеком. Рассказывая об интересе великого лидера к искусству, народный художник упомянул о мечте Гейдара Алиева стать художником и отметил, что среди его близких были известные художники и архитекторы. Он подчеркнул, что общенациональный лидер посещал выставки и вел обмен мнениями об изобразительном искусстве.

В ходе встречи также были продемонстрированы видеоролики. В них были отражены высокая оценка трудолюбия и стойкости мастера, диалог великого лидера с Омаром Эльдаровым о творческом процессе и концепции произведений, а также роль азербайджанской школы скульптуры.

Отметим, что проект «Гейдар Алиев и творчество Омара Эльдарова» является одним из первых мероприятий, реализованных с участием известных личностей, которые тесно общались с великим лидером. Старт этой серии встреч именно с обращения к творчеству Омара Эльдарова не случаен. Творчество во все времена служило не только формированию эстетического вкуса, но и наведению мостов дружбы между народами. Общенациональный лидер Гейдар Алиев называл искусство Омара Эльдарова «символом человечности и культуры».

Проект имеет особое значение в плане повышения интереса молодого поколения к национально-культурному наследию, формированию их эстетического вкуса и донесения до широкой общественности достижений нашей страны в области архитектуры и градостроительства.

В рамках встречи народный художник ответил на вопросы участников мероприятия.