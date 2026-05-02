В Иране выросли инвестиции в солнечные электростанции

БАКУ/Trend/ - За прошлый иранский год (с 21 марта 2025 г. по 20 марта 2026 г.) объем инвестиций, вложенных в строительство солнечных электростанций в Иране, увеличился в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 – 20 марта 2025).

По данным Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики Ирана и председатель Организации по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности Мохсен Тарзталаб после ознакомления с работой солнечной электростанции мощностью 72 мегаватта в провинции Северный Хорасан.

По его словам, в прошлом иранском календарном году в строительство солнечных электростанций в стране было инвестировано 1,2 миллиарда долларов.

Тарзталаб сообщил, что 800 миллионов долларов из указанных инвестиций были обеспечены Национальным фондом развития. В настоящее время потенциал производства электроэнергии солнечными электростанциями в стране превысил 4 тысячи мегаватт, и ожидается, что к июню этот потенциал вырастет до 7 тысячи мегаватт. Для этой цели необходимо оснащение соответствующей инфраструктурой и обеспечение финансирования.

"Прилагаются усилия для того, чтобы к лету следующего года потенциал производства электроэнергии солнечными электростанциями в стране увеличился до 11 тысяч мегаватт", - отметил он.

Замминистра добавил, что в центре внимания находится вопрос добавления 2,5 тысячи мегаватт к общему потенциалу электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, в течение ближайших 3 месяцев.

Отметим, что за прошлый иранский год производство электроэнергии в Иране за счет возобновляемых источников составило примерно 3,78 тысячи гигаватт-часов. Производство электроэнергии выросло на 56% по сравнению с предыдущим годом.