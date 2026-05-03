Иран представил США мирный план из 14 пунктов

БАКУ /Trend/ - Иран направил США план мирного урегулирования из 14 пунктов.
Как передает Trend, об этом сообщают иранские СМИ.
Согласно информации, документ был передан через пакистанского посредника и предусматривает прекращение боевых действий на всех направлениях, включая Ливан.
В Тегеране считают, что ключевые вопросы следует решить в течение 30 дней, при этом акцент на переговорах должен быть сделан не на продлении перемирия, а на полном завершении войны.
В предложении также содержатся положения об освобождении замороженных иранских активов, снятии санкций и создании нового механизма регулирования в Ормузском проливе.