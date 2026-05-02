При партнерстве Банка ABB стартовал Международный фестиваль ковров!

В Баку, на территории Ичеришехер, стартовал Международный фестиваль ковров. Главная цель фестиваля – представить миру древнее искусство ковроткачества Азербайджана, продемонстрировать его богатое наследие и перспективы дальнейшего развития, а также перенять опыт и мастерство ковроткачей из разных стран.

Банк ABB, который неизменно поддерживает сохранение и развитие наших национально-духовных ценностей, выступает эксклюзивным партнером Международного фестиваля ковров. Фестиваль проводится по инициативе ОАО «Азерхалча» и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при поддержке Министерства экономики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций – AZPROMO.

Наряду с Азербайджаном, в фестивале принимают участие ковроткачи, производители, деятели искусства и специалисты из ряда стран. В рамках фестиваля гости из Марокко, Непала, Турции, Кыргызстана, Узбекистана и других стран поделятся своим опытом и обменяются мнениями о выходе коврового искусства на международный рынок, а также об интеграции ремесел в глобальную экономическую систему.

Подобные мероприятия вносят важный вклад в развитие ковровой индустрии нашей страны в соответствии с современными требованиями, в расширение международного сотрудничества и рынков сбыта, а также в развитие малого и среднего предпринимательства в этой сфере.

Программа фестиваля, который продлится до 3 мая, будет насыщенной. В дни фестиваля будут организованы эксклюзивные выставки, посвященные искусству ковроткачества, мастер-классы, концертные программы и специальные образовательные активности для детей.

