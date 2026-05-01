Решения Европейского парламента не имеют никакого значения для Азербайджана — Хикмет Гаджиев

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Решение Европейского парламента можно назвать лишь дипломатическим позором и дипломатическим банкротством.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам в рамках визита представителей дипломатического корпуса в Ханкенди помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, к сожалению, Европейский парламент проводит именно такую ​​политику.

«Во-первых, отметим, что решения, принимаемые Европейским парламентом, не имеют никакого значения для Азербайджанской Республики. У Азербайджанской Республики нет никаких обязательств перед этим институтом. Во-вторых, у Европейского парламента как у института нет специального мандата для выражения позиции по подобным вопросам. Здесь нужно сказать прямо: кем или какими государствами парламентскому институту Евросоюза был дан такой мандат, чтобы они выступали с подобными суждениями о регионах или странах, находящихся за пределами границ ЕС, и об их проблемах? Поэтому в целом это не имеет для нас никакого значения.

Но показателем чего это является? Азербайджанская Республика предпринимает серьезные шаги в направлении обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе. Как вы видите, в условиях, когда Азербайджан предпринимает серьезные шаги по формированию экономических выгод мира в процессе нормализации отношений с Арменией, по внесению вклада в энергетическую безопасность Армении, к тому же не прошло и дня после визита заместителя премьер-министра Азербайджана в Армению, Европарламент принимает подобную резолюцию, которую можно назвать дипломатическим позором.

Эти лица в Европарламенте должны понять, что они напрямую создают препятствия мирному процессу. Мы можем расценить их шаги как деструктивность, провокацию и попытку снова втянуть регион в войны и напряженность. В то время как Азербайджан и Армения, как вы видите, предпринимают шаги в соответствии с духом решений, принятых на саммите в Вашингтоне», - сказал он.

Х. Гаджиев подчеркнул, что наша страна продвигает мирную повестку, и инициатива в данном вопросе принадлежит именно Азербайджанской Республике.

«Мы снова вынуждены с сожалением отметить совершение вышеотмеченных шагов со стороны Европейского парламента. Это различные политические группировки, выступающие с азербайджанофобским и исламофобским мышлением, которые занимают такую позицию. Повторюсь, что это не имеет для нас никакого значения, но тем не менее мы довели свою решительную позицию по данному вопросу по дипломатическим каналам. В информации, предоставленной сегодня СМИ Милли Меджлисом Азербайджанской Республики, отмечено то, что он приостановил все связи с Европарламентом. Я согласен с тем вопросом, что в целом это также ущерб, нанесенный политике Европейского союза на Южном Кавказе», - сказал он.