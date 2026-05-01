Monolog, Dialog and the Camerata Students Orchestra – музыкальная бакинская весна (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта "Музыка в музее" состоялась концертная программа студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств по специальности струнных инструментов кафедры инструментального исполнительства под названием "Monolog, Dialog and the Camerata Students Orchestra", сообщает Trend Life.

В концертной программе выступили солисты - Рена Садыхова, Айнур Ахадова, Наргиз Сафарли, Лейла Мамедли, Джамиля Гусейнзаде, Яхья Рзаев и Ага Бабазаде.

Концертмейстером вечера выступила Лейла Парланова. В составе оркестра приняли участие Лейла Искендерова, Туркан Мустафаева, Севда Аббасова, Вюсал Алиев, Муса Мусаев, Мехман Мирзаев, Бюсат Юсифзаде и Ульви Тахиров.

Программа была подготовлена под художественным руководством Фуада Насибова и Сабины Гулиевой. В ходе концерта молодые исполнители представили классические и современные произведения азербайджанских и мировых композиторов.

Концерт был с интересом встречен слушателями и сопровождался аплодисментами.

