Узбекистан и АБР подписали программу партнёрства до 2030 года

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Самарканде встретился с делегацией Азиатского банка развития во главе с его президентом Масато Кандой. Стороны обсудили расширение стратегического взаимодействия и подписали новую программу партнёрства до 2030 года, передает Trend.

В начале переговоров глава АБР поблагодарил узбекскую сторону за содействие в проведении 59-го ежегодного заседания Совета управляющих банка в Узбекистане. Было отмечено, что за более чем 30 лет сотрудничества АБР стал одним из ключевых стратегических партнёров страны.

Общий портфель совместных проектов достигает почти 16 млрд долларов, что делает Узбекистан одним из крупнейших партнёров банка в регионе по объёму операций. В рамках взаимодействия реализуются проекты по модернизации железнодорожной и автодорожной инфраструктуры, развитию энергетики и социальной сферы, обновлению систем водоснабжения и канализации, а также поддержке сельского хозяйства и частного сектора.

Особое внимание уделено новой Программе партнёрства до 2030 года, включающей проекты на сумму 12,5 млрд долларов. Обе стороны подчеркнули важность их эффективной и своевременной реализации.

Достигнуты договорённости о расширении сотрудничества в таких направлениях, как развитие ипотечного рынка, поддержка малого и среднего бизнеса, молодёжного и женского предпринимательства, снижение уровня бедности, реформирование системы инклюзивного образования и развитие человеческого капитала, внедрение цифровых технологий, а также модернизация инфраструктуры в специальных экономических зонах.

Также обсуждались перспективы продвижения крупных региональных инфраструктурных проектов в Центральной Азии и роль АБР в привлечении финансовых ресурсов.

По итогам встречи состоялся обмен подписанной Программой партнёрства между Узбекистаном и АБР до 2030 года.