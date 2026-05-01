Джейхун Байрамов провел обсуждения с главой МИД Ирана

Материалы 1 мая 2026 18:46 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов провел обсуждения с главой МИД Ирана

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - 1 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Арагчи.

Об этом сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана,

Согласно информации, в ходе телефонного разговора обсуждались азербайджано-иранские двусторонние связи, а также текущая ситуация в регионе.

Сейед Аббас Арагчи проинформировал о последних мирных инициативах Ирана и позиции по прекращению состояния войны в регионе.

Стороны подчеркнули важность усилий в направлении обеспечения стабильности и безопасности в регионе, а также снижения напряженности.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

