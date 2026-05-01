Азербайджан готов поддержать включение культурного наследия стран SIDS в список ЮНЕСКО — Ялчин Рафиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчин Рафиев 30 апреля – 1 мая находился с визитом в Париже (Франция).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

В рамках визита Я. Рафиев по приглашению исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола выступил в качестве одного из основных спикеров на сессии открытия мероприятия «МЭА–COP31: энергетический переход высокого уровня», организованного совместно Международным энергетическим агентством и председательством COP31.

В своем выступлении Я. Рафиев предоставил информацию об инициативах COP29 в энергетической сфере, процессе подготовки к COP31 и существующих глобальных вызовах, связанных с изменениями климата.

Также в рамках визита при организационной поддержке Постоянного представительства Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО состоялось рабочее мероприятие, посвященное Международному дню малых островных развивающихся государств (SIDS) — 25 апреля. Выступив на мероприятии, Я. Рафиев выразил удовлетворение уровнем развития отношений между Азербайджаном и SIDS, подчеркнув, что по поручению Президента Ильхама Алиева нашей страной малым островным государствам уделяется особое внимание и оказывается устойчивая поддержка в сфере международной помощи в целях развития. В качестве нового направления этого сотрудничества он отметил готовность Азербайджана оказать политическую и техническую поддержку для включения культурного наследия стран SIDS в список ЮНЕСКО.

Принявшие участие в мероприятии постоянные представители стран SIDS при ЮНЕСКО подчеркнули, что исторические решения, принятые на COP29 под успешным председательством Азербайджана, имеют особое значение, прежде всего, именно для этих стран, чувствительных к климатическим изменениям, и выразили благодарность нашей стране за поддержку в этой области.

Выступавшие также особо подчеркнули угрозу, которую климатические вызовы создают для культурного наследия стран SIDS, и трудности, с которыми сталкиваются их страны в этой сфере. Они крайне позитивно встретили выдвижение Азербайджаном столь важного предложения и выразили поддержку данной инициативе.

На мероприятии была достигнута договоренность о подготовке и реализации программы, направленной на решение существующих вызовов в данном направлении, которая будет совместно исполняться Азербайджаном, ЮНЕСКО и группой SIDS, охватывающей 39 государств.

В рамках визита Я. Рафиев также встретился с руководящим составом турецкого председательства COP31, в ходе встречи обсуждались вопросы подготовки к COP31, которая пройдет в городе Анталья.