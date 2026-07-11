Казахстан лидирует в Евразийском регионе по объему суверенного финансирования — ЕФСР

БАКУ/ Trend/ - Казахстан занял первое место среди стран Евразийского региона по объему одобренного суверенного финансирования в первом полугодии 2026 года, свидетельствуют данные Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

В течение первых шести месяцев 2026 года наибольшие объемы одобренного финансирования среди 13 стран-получателей региона были выделены:

Казахстану — 3,22 млрд долларов;

Пакистану — 1,38 млрд долларов;

Армении — 880 млн долларов;

Азербайджану — 810 млн долларов;

Узбекистану — 690 млн долларов.

«Объем одобренного суверенного финансирования в регионе в первом полугодии текущего года составил 7,8 млрд долларов. На государства — члены ЕФСР пришлось более половины этой суммы — 4,37 млрд долларов, или 55,4% от общего объема», — сообщили в Фонде.

Среди государств — членов ЕФСР, помимо Казахстана и Армении, крупнейшими получателями финансирования стали Таджикистан с 160 млн долларов и Кыргызстан с 98 млн долларов.

Аналитический проект ЕФСР по мониторингу суверенного финансирования в странах Евразии реализуется с 2022 года. В рамках проекта Фонд создал Базу данных суверенного финансирования (Sovereign Financing Database, SFD), которая предоставляет комплексный обзор суверенного финансирования в Евразийском регионе.

База данных SFD обновляется ежеквартально и содержит информацию о суверенных операциях многосторонних финансовых институтов, включая данные о странах-получателях, финансовых учреждениях, секторах финансирования, описании проектов, стадиях их реализации, объемах и условиях финансирования, механизмах софинансирования и других сопутствующих параметрах.

Согласно анализу Trend, лидирующие позиции Казахстана по объему одобренного суверенного финансирования отражают высокий уровень доверия международных финансовых институтов к экономической стратегии страны и ее приоритетам развития. Значительный объем привлеченных средств подчеркивает способность Казахстана реализовывать масштабные проекты и поддерживать эффективное сотрудничество с глобальными партнерами по развитию. Такая финансовая поддержка может способствовать модернизации инфраструктуры, диверсификации экономики и расширению возможностей роста в ключевых секторах. Сильные позиции региона также свидетельствуют о возрастающей роли стран Евразии в привлечении международных инвестиций и ресурсов развития. В целом положение Казахстана указывает на благоприятный инвестиционный климат и устойчивые перспективы экономического развития.