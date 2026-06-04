Казахстан и США обсудили проект TRIPP

БАКУ/Trend/ - Старший советник Совета мира и специальный посланник США по мирным миссиям Ари Лайтстоун и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили инициативу "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) и взаимодействие в рамках Среднего коридора.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Акорду, в ходе встречи в Астане Токаев отметил значимость участия Казахстана в Совете мира и подчеркнул приверженность страны выстраиванию плодотворного сотрудничества в рамках организации.

“В качестве одного из сооснователей Совета мира мы убеждены, что данный институт будет эффективно содействовать укреплению глобального мира и безопасности”, - сказал Токаев.

В ходе встречи были обсуждены инициативы Казахстана, направленные на содействие стабилизации ситуации в секторе Газа, которые включают участие в проектах по восстановлению социальной инфраструктуры, реализацию инициатив в сфере образования, здравоохранения и поддержку продовольственной безопасности.

Также была подчеркнута заинтересованность Казахстана в укреплении межрегиональной взаимосвязанности и диверсификации международных транспортных маршрутов.

В свою очередь, Лайтстоун высоко оценил активное участие Казахстана в Совете мира и других международных инициативах, в том числе решение о присоединении к Авраамским соглашениям.

По итогам встречи была подтверждена обоюдная готовность к дальнейшему углублению сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня.

Напомним, что в ноябре 2025 года Токаев заявил о намерении Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям. Казахстан также стал одной из 19 стран-учредителей “Совета мира.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

26 мая между Арменией и США было парафировано рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту TRIPP.