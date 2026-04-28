Кыргызстан готовит меры по исключению компаний из западных санкционных списков

БИШКЕК /Trend - Министерство иностранных дел Кыргызстана с сожалением восприняло сообщения о включении юридических лиц Кыргызской Республики в 20-й пакет санкций Европейского союза против Российской Федерации, включая применение в отношении страны так называемого антиобходного механизма, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

МИД отметил, что кыргызская сторона последовательно придерживается открытого, ответственного и конструктивного подхода в диалоге с Европейским союзом по вопросам совместного предотвращения рисков, связанных с санкционными ограничениями, и исходит из необходимости взаимного учета интересов, прозрачности и доверия.

Кыргызская сторона подчеркнула, что серьезное недоумение вызывает тот факт, что, несмотря на постоянные переговоры, регулярный обмен визитами с европейскими партнерами, а также своевременное предоставление всей запрашиваемой документированной информации в соответствии с требованиями Европейской комиссии, включая сведения о мерах, принятых государственными органами Кыргызской Республики, позиция кыргызской стороны по-прежнему не принимается во внимание и фактически остается неучтенной.

Особую обеспокоенность Кыргызстана вызывает то, что подобные односторонние решения не только подрывают атмосферу доверия, формировавшуюся в рамках двустороннего взаимодействия, но и вступают в явное противоречие с неоднократно заявленными намерениями Европейского союза развивать всестороннее сотрудничество с Кыргызской Республикой, а также со странами Центральной Азии в целом, содействовать устойчивому развитию региона и укреплению партнерства.

Кроме того, МИД добавляет, что Кыргызская Республика вновь подтверждает свою неизменную приверженность нормам международного права, принципам добросовестного международного сотрудничества и действует строго в рамках национального законодательства и своих международных обязательств. В этой связи кыргызская сторона выражает обеспокоенность практикой применения односторонних ограничительных мер в отношении третьих стран.

В свою очередь Кыргызская Республика выступает за прозрачный, профессиональный и деполитизированный диалог и призывает Европейский союз проявить последовательный, взвешенный и действительно конструктивный подход, обеспечить надлежащий учет позиции кыргызской стороны, а также перейти к практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров между делегациями Кыргызской Республики и Европейского союза.