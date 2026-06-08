БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Пакистан укрепляют экономическое партнерство и инвестиционные связи.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана - AZPROMO.

Так, в AZPROMO состоялась встреча с находящейся в Азербайджане делегацией Пакистана. На встрече была представлена информация об инвестиционной среде Азербайджана, инфраструктуре, созданной в экономических зонах, льготах, применяемых для инвесторов, а также о направлениях деятельности Агентства.

Стороны оценили возможные направления партнерства в сферах промышленной инфраструктуры, текстильного и швейного производства, розничной торговли, пищевых продуктов, медицинских технологий, медицинского туризма и недвижимости, договорившись об обмене информацией. Кроме того, пакистанская сторона была приглашена к участию во 2-м Азербайджанском международном инвестиционном форуме, который планируется провести в Баку в сентябре этого года.

Отметим, что экономическое и политическое сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном в последние годы последовательно расширяется. Сформировавшиеся между двумя странами отношения стратегического партнерства, основанные на взаимном доверии и поддержке, создают условия для возникновения новых возможностей сотрудничества в различных сферах.

Например, некоторое время назад министр экономики Микаил Джаббаров встретился с главным министром провинции Пенджаб Исламской Республики Пакистан Марьям Наваз Шариф в рамках Всемирного форума городов (WUF13).

На встрече было с удовлетворением отмечено существующее стратегическое партнерство между Азербайджаном и Пакистаном, подчеркнуто, что политический диалог между двумя странами находится на высоком уровне, а сотрудничество, основанное на взаимном доверии, последовательно развивается. Стороны отметили, что азербайджано-пакистанские отношения обладают значительным потенциалом и в экономической сфере.

В ходе обсуждений в центре внимания находились вопросы полной реализации возможностей экономического сотрудничества, поощрения взаимных инвестиций и расширения связей между деловыми кругами. Стороны подчеркнули важность усиления совместной деятельности в таких направлениях, как торговля, энергетика, промышленность, транспорт и другие.

Стороны отметили, что Соглашение о преференциальной торговле играет важную роль в расширении экономических связей и делового сотрудничества между двумя странами. Было подчеркнуто, что Соглашение способствует укреплению связей между бизнес-субъектами, росту товарооборота и формированию новых направлений сотрудничества.