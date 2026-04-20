В поисках новых опор: Казахстан становится стратегическим вектором для Монголии

БАКУ /Trend/ - По приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 20-23 апреля 2026 года страну с государственным визитом посетит Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Переговоры на высшем уровне могут придать дополнительный импульс уже сформированному стратегическому партнерству.

За последние годы взаимодействие Казахстана и Монголии заметно активизировалось. Переломным моментом стал государственный визит Токаева в Улан-Батор 29 октября 2024 года, по итогам которого была подписана Совместная декларация об установлении стратегического партнерства. Тогда же стороны заключили 11 соглашений в различных сферах - от транспорта и сельского хозяйства до цифровизации, энергетики и культуры.

Экономическое сотрудничество также набирает обороты. По итогам 2025 года товарооборот между странами превысил 133 млн долларов, увеличившись почти втрое. При этом казахстанский экспорт составил 123 млн долларов, и более 90% поставок - это уже не сырье, а готовая продукция: продукты питания, промышленная продукция и другие товары. При этом обе стороны смотрят гораздо шире: поставлена задача довести товарооборот до 500 млн долларов. Для этого действует Дорожная карта на 2025–2027 годы, которая предусматривает расширение ассортимента товаров и снятие барьеров в торговле. Дополнительные возможности может открыть временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией, которое охватывает около 367 товарных позиций. Его реализация упростит доступ на рынки и усилит экономические связи. Это говорит о том, что сотрудничество постепенно становится более устойчивым и системным.

Рост интереса подтверждают и конкретные шаги бизнеса. В марте 2026 года Казахстан впервые за семь лет направил бизнес-миссию в Монголию. В результате в Улан-Баторе были подписаны экспортные контракты на сумму 62,6 млн долларов.

Отдельное внимание уделяется транспорту и логистике. Для Казахстана и Монголии, не имеющих выхода к морю, это не просто вопрос экономики, а стратегическая задача. Казахстан предлагает использовать свой транзитный потенциал для выхода монгольских товаров на рынки ЕАЭС, Кавказа, Турции и Европейского союза, в том числе через Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор).

Кроме того, Улан-Батор и Астана обсуждают проект сокращенного автомобильного маршрута через Усть-Каменогорск, Риддер и российский населенный пункт Туэкта. Если проект будет реализован, протяженность пути может сократиться с 1 604 км до примерно 837 км. Казахстанский участок длиной 189 км уже построен, часть дороги планируется отремонтировать. Это позволит существенно сократить время доставки и снизить издержки.

Еще один практический шаг - запуск со 2 июня 2026 года прямых авиарейсов по маршруту “Астана - Улан-Батор - Астана”, которые будет выполнять авиакомпания SCAT. Это упростит деловые контакты и расширит гуманитарные связи.

При этом важно учитывать более широкий контекст. Долгое время Монголия ориентировалась в основном на Россию и Китай. Однако сейчас Улан-Батор постепенно стремится диверсифицировать свои внешнеэкономические связи, и Казахстан в этом процессе становится одним из ключевых партнеров.

Кроме того, Токаев поддерживает инициативу по созданию “Трансалтайского диалога”, который должен объединить Казахстан, Россию, Китай и Монголию. Речь идет о развитии транспортной связности и более тесной экономической кооперации в этом макрорегионе.

Предстоящий визит Хурэлсуха в Казахстан, по сути, должен закрепить уже достигнутые договоренности и перевести сотрудничество в более практическую плоскость. Основной акцент, вероятно, будет сделан на реализации ранее подписанных соглашений, развитии торговли и запуске новых логистических проектов.

В целом можно говорить о том, что казахстано-монгольские отношения постепенно переходят от политических деклараций к реальному экономическому содержанию. Если текущая динамика сохранится, цель по увеличению товарооборота до 500 млн долларов выглядит вполне достижимой в среднесрочной перспективе.