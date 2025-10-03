Визит Президента Венгрии в Казахстан: Будапешт делает акцент на укреплении транспортной связности между Европой и Азией

БАКУ /Trend/ - 3 октября 2025 года Президент Венгрии Тамаш Шуйок прибыл с официальным визитом в Казахстан. А в ноябре 2024 года Будапешт посещал с визитом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Визиты на высоком уровне показывают, что между странами существует тесное партнерство.

Венгрия была среди первых государств, признавших независимость Казахстана, и именно в Будапеште открылось первое казахстанское посольство в Европе. Венгрия стала первой страной ЕС, установившей с Казахстаном стратегическое партнерство. Эта историческая основа сегодня превращается в широкую сеть сотрудничества в самых разных сферах - от энергетики до цифровых технологий и образования.

“Мы поддерживаем очень тесные контакты с Вашей страной во многих областях. Уверен, что эта тенденция получит свое продолжение, так как она отвечает интересам обеих стран. Поэтому мы будем делать все возможное для дальнейшего укрепления нашего взаимодействия как в политической, так и в экономической сферах”, - сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с Президентом Венгрии.

Особое внимание уделяется транспортно-логистическому сотрудничеству. Казахстан и Венгрия запланировали строительство интермодального терминала в Будапеште в 2026 году. Для Казахстана это возможность увеличить экспорт в Европу, а для Евросоюза — укрепить новые торговые артерии.

Венгрия также заинтересована в развитии Среднего коридора, который вписывается в стратегические приоритеты Европейского союза. Этот мультимодальный маршрут, связывающий Китай и Юго-Восточную Азию с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию, обходит традиционные северные пути через Россию и Беларусь. Развитие Среднего коридора стало приоритетом как для Астаны, стремящейся к диверсификации транзита, так и для Брюсселя, заинтересованного в создании устойчивых альтернативных торговых артерий.

Министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто отмечал: “Венгрия хотела бы внести свой вклад в увеличение пропускной способности Среднего коридора, будь то транспортный маршрут, железная дорога или транспортировка электроэнергии и газа. В этом плане у нас образцовое сотрудничество с Азербайджаном, Грузией и Румынией в рамках проекта под названием "Средний зеленый коридор“, который предусматривает транспортировку “зеленой“ энергии из Каспийского региона в Центральную Европу”.

Экономические связи между Астаной и Будапештом активно развиваются. В прошлом году товарооборот между странами составил около 200 миллионов долларов и уже увеличился на 22 процента за первые восемь месяцев 2025 года. Страны намерены увеличить товарооборот до 1 миллиарда долларов. На встрече между Президентом Венгрии и премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым было отмечено, что казахстанская сторона готова увеличивать экспорт в Венгрию по 95 товарным позициям. Также создаваемый Казахстанско-Венгерский инвестиционный фонд станет важным инструментом реализации новых совместных проектов. В частности, Казахстан имеет возможность экспортировать продукцию в сферах энергетики, металлургии, нефтехимии, машиностроения, сельского хозяйства и строительства.

Венгерские компании вложили в экономику Казахстана около 400 миллионов долларов, работают более 35 фирм, включая такие корпорации, как MOL, Gedeon Richter и UBM Group. Реализуются двадцать совместных проектов на сумму более 600 миллионов долларов в энергетике, сельском хозяйстве, здравоохранении, логистике и финансах.

В августе 2025 года в рамках соглашения между КазМунайГаз и MOL Group была осуществлена первая поставка казахстанской нефти в объёме 85 тысяч тонн на нефтеперерабатывающий завод в Венгрии. Также КазМунайГаз и MOL Group успешно сотрудничают на газоконденсатном месторождении Рожковское в Западно-Казахстанской области. Инвестиции MOL Group в этот проект составили порядка 200 миллионов долларов.

Сотрудничество затрагивает и цифровую сферу. Президент Венгрии принял участие в международном форуме Digital Bridge 2025 — крупнейшем технологическом событии Центральной Евразии в Астане.

“Будущие отношения между двумя государствами также открывают большие перспективы. Мы планируем осуществить множество совместных проектов и инициатив”, – подчеркнул Президент Венгрии.

Сотрудничество Венгрии и Казахстана активно развивается в ключевых экономических сферах - транспорте, энергетике и торговле. Строительство интермодального терминала и развитие Среднего коридора расширяют экспортные возможности Казахстана и открывают новые маршруты для поставок в Европу, одновременно укрепляя транспортные и энергетические связи для Венгрии. Инвестиции венгерских компаний и совместные проекты стимулируют экономический рост, расширяют торговые возможности и создают перспективы для долгосрочного развития обеих стран.

Сотрудничество с Казахстаном приносит Венгрии экономическую выгоду, в частности это новые источники энергии, расширение торговли с Центральной Азии и транспортных маршрутов, а также участие в совместных инвестиционных и технологических проектах.

В рамках визита Президент Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал нынешний уровень сотрудничества как беспрецедентный, вручил Тамашу Шуйоку орден «Достық». Токаев отметил, что эти связи станут ценным наследием для будущих поколений.