В агросекторе работает более 35% занятого населения — Заур Алиев

БАКУ /Trend/ - Более 35% занятого населения по стране, а также более 50% стоимости, создаваемой в результате активной экономической деятельности в регионах, приходится на долю аграрного сектора.

Об этом в понедельник сказал замминистра сельского хозяйства Азербайджана Заур Алиев в ходе выступления на Национальном форуме занятости, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что это еще раз демонстрирует значимость аграрного сектора с точки зрения перспектив занятости.

«Кроме того, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), на долю аграрного сектора приходится четверть занятого населения во всем мире. Хотя аграрный сектор зачастую характеризуется как традиционная и консервативная сфера, применение в нем как современных подходов и технологий, так и инноваций в последние годы позволяет обеспечить и рост урожайности, и эффективное использование ресурсов. К этому относятся современные оросительные системы, передовые технологии, а также внедрение решений на основе ИИ. Применение передовых технологий также требует от специалистов в аграрном секторе новых знаний и навыков», — сказал он.

По словам замминистра, каждое новое созданное рабочее место вносит важный вклад в укрепление экономики страны, рост семейного бюджета и обеспечение материального благосостояния населения. Именно поэтому повышение занятости и ее устойчивое обеспечение являются одними из главных приоритетов государственной политики.