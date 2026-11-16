В Баку прошел благотворительный вечер "Наш голос - твой голос, Хумай!" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся благотворительный вечер под названием "Səsimiz Səsindir, Humay" ("Наш голос - твой голос, Хумай!"), говорится в сообщении пресс-службы филармонии.

В мероприятии приняли участие Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством дирижера Мустафы Мехмандарова, народный артист Азербайджана Азер Зейналов, а также Талех Яхьяев, Сархан Буньядзаде, Исмаил Зейналов, Фарид Зейналов и Нихад Оруджов.

В программу вечера вошли произведения азербайджанских композиторов.

Этот особенный вечер, объединивший участников вокруг музыки и благотворительности, подарил зрителям незабываемые эмоции, еще раз продемонстрировав объединяющую силу музыки и важность добрых дел.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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