На проведение конкурса "Восхождение" в Азербайджане выделен один миллион манатов

БАКУ/ Trend/ - На проведение конкурса "Восхождение" выделен один миллион манатов.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим.

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики,постановляю:

1.Для выполнения текущих работ, связанных с проведением в 2027 году очередного конкурса «Восхождение», из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики 1 000 000 (один миллион) манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование, предусмотренное в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Организационному комитету, созданному Распоряжением Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении конкурса «Восхождение» от 26 июля 2019 года номер 1354, решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в распоряжении.