Azercell помог 100 учителям из Гянджи и Ханкенди освоить ИИ-инструменты для преподавания

Инициатива «SİMM – Süni İntellektlə Müasir Məktəb» («Современная школа с искусственным интеллектом») помогает педагогам развивать цифровые компетенции и применять искусственный интеллект в учебном процессе

В рамках проекта «SİMM – Süni İntellektlə Müasir Məktəb» («Современная школа с искусственным интеллектом») в Гяндже и Ханкенди прошли практические тренинги для 100 учителей из 18 школ. Благодаря высокому интересу со стороны педагогов число участников вдвое превысило первоначальные планы.

Тренинги, посвящённые практическому применению искусственного интеллекта в преподавании, прошли на азербайджанском, английском и русском языках. Учителя познакомились с ИИ-инструментами для подготовки планов уроков и учебных материалов, а также проверили их возможности при выполнении практических заданий. Участники также научились создавать персональных ИИ-ассистентов с помощью Gemini Gems.

Особое внимание уделялось оценке достоверности материалов, созданных с помощью ИИ, а также возможностям и ограничениям используемых инструментов. Обучение помогает педагогам критически подходить к применению искусственного интеллекта, выбирать наиболее эффективные способы его использования в преподавании и опираться на свои профессиональные знания и опыт при оценке полученных результатов.

Сейчас проект SİMM переходит к следующему этапу реализации, основанному на обмене знаниями и опытом по принципу «от учителя к учителю». Педагоги, успешно завершившие программу, будут делиться полученными знаниями и практическим опытом с коллегами. Такой подход призван расширить охват проекта, укрепить сотрудничество между педагогами, а также создать в школах условия для постоянного обмена опытом и совместного обучения.