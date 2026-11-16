АБР одобрил до $20 млн на подготовку транспортных проектов в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) одобрил до 20 миллионов долларов льготного финансирования для подготовки проектов по устойчивому развитию транспортной инфраструктуры Таджикистана, включая инициативу по развитию общественного транспорта в Душанбе.

Как сообщается в пресс-релизе банка, средства в рамках программы будут направлены на проведение инженерных и технико-экономических исследований, экологических и социальных оценок, укрепление институционального потенциала, а также апробацию инновационных транспортных решений.

"В рамках этой программы будет предоставлено льготное финансирование на сумму до 20 миллионов долларов, включая грант в размере 5 миллионов долларов от Азиатского фонда развития (АФР), который оказывает поддержку странам, наиболее нуждающимся в помощи для преодоления современных вызовов и создания основ для устойчивого роста", - говорится в сообщении банка.

Первым мероприятием в рамках программы станет подготовка проекта Dushanbe EcoMobility, предусматривающего разработку детального инженерного проекта. Он включает создание пилотного коридора с приоритетом для автобусов протяженностью около 7 километров на проспекте Сомони. По нему будут курсировать новые электробусы, а также другие городские автобусы.

На коридоре планируется обустроить выделенную полосу для автобусов, установить светофоры с приоритетом для общественного транспорта на перекрестках, модернизировать остановки и повысить безопасность пешеходов. Реализацией проекта займется Департамент транспорта при администрации Душанбе.

В 2027-2030 годах программа также будет способствовать подготовке других приоритетных транспортных проектов, включая строительство и модернизацию дорог, пограничных переходов и логистических объектов.

Развитие транспортного сектора Таджикистана во многом обусловлено отсутствием у страны выхода к морю и горным рельефом, что повышает значение региональной связанности и доступа к международным рынкам. Автомобильный транспорт занимает доминирующее положение в отрасли: на него пришлось 95,5 процента всех грузоперевозок в январе-сентябре 2026 года.

За этот период общий объем грузоперевозок достиг 132,9 миллиона тонн, увеличившись на 15,6 процента в годовом выражении, тогда как объем автомобильных грузоперевозок вырос на 16 процентов.

Инвестиции в транспортную инфраструктуру остаются одним из приоритетов страны. За последние 25 лет Таджикистан вложил в этот сектор более 2,2 миллиарда долларов, построив свыше 2 400 километров дорог, 274 моста и семь тоннелей, согласно данным Евразийского банка развития.

Восемь проектов международных транспортных коридоров общей стоимостью 1,74 миллиарда долларов реализуются или планируются к завершению до 2035 года. На этом фоне новая программа АБР призвана содействовать подготовке проектов в сфере дорожной инфраструктуры, пограничных переходов и логистических объектов, а также развитию общественного транспорта в Душанбе.