КСИР заявил о перехвате американского беспилотника

БАКУ/ Trend/ - Корпус стражей исламской революции (КСИР) перехватил американский беспилотный летательный аппарат MQM-170.

Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

"В понедельник один БПЛА американской армии в ходе успешной операции радиоэлектронной борьбы был принудительно посажен на землю в южной части острова Кешм", - говорится в сообщении.

В КСИР заявили, что этот беспилотник стал восьмым по счету аппаратом, перехваченным в целости и сохранности в районе Ормузского пролива в рамках операций радиоэлектронной борьбы.

В Корпусе также отметили, что, несмотря на использование американской армией различных современных средств оснащения, в том числе многомиллионных БПЛА MQ-9, MQ-1, MQM-170, Lucas и других, эти аппараты либо захватываются военнослужащими КСИР, либо уничтожаются.

Напомним, что очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном начался 8 июля. В тот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли серию ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на атаку на торговое судно в Ормузском проливе.

В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.