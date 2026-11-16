Бюджеты Азербайджана на 2027 год обеспечат финансирование основных задач государства

БАКУ/Trend/ - Проекты государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2027 год обеспечат полное финансирование основных задач и функций государства.

Об этом в понедельник заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

По его словам, доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на 2027 год прогнозируются на уровне 13,3 миллиарда манатов, расходы - 12,1 миллиарда манатов. Таким образом, профицит бюджета фонда составит 1,2 миллиарда манатов.

"Доходы Государственного фонда социальной защиты на следующий год предусмотрены в размере 9,2 миллиарда манатов, расходы - 9,3 миллиарда манатов.

Доходы Фонда обязательного медицинского страхования составят 2,3 миллиарда манатов, расходы - 3 миллиарда манатов. Доходы Фонда страхования от безработицы прогнозируются на уровне 268,9 миллиона манатов, расходы - 319,2 миллиона манатов", - заявил Сахиль Бабаев.

Как отметил министр, дефицит бюджетов этих фондов будет покрываться за счет сформированных ими резервов.

"Бюджет Нахчывана на 2027 год предусматривает равный объем доходов и расходов - 510 миллионов манатов.

При этом собственные доходы автономной республики увеличатся на 40 миллионов манатов, или 15 процентов, по сравнению с текущим годом. Это позволит сократить дотации из государственного бюджета на 13,6 миллиона манатов, или 6,4 процента.

Проекты государственного и сводного бюджетов на 2027 год подготовлены с учетом стратегических вызовов, стоящих перед страной. Их поддержка обеспечит полное финансирование приоритетных направлений, определенных Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, а также выполнение основных задач и функций государства", - подчеркнул министр.