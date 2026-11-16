Возвращение золотой эпохи - Тофиг Джабаров объединит звёзд азербайджанского джаза на одной сцене

БАКУ /Trend Life/ - 23 ноября в Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоится особенный музыкальный вечер - проект известного музыканта Тофига Джабарова "Gələcəyə Qayıdış" , говорится в сообщении RJAZZ.

Проект объединит известных представителей азербайджанской джазовой сцены, многие из которых начали совместную музыкальную деятельность около 20 лет назад. За прошедшие годы участники коллектива стали признанными профессиональными музыкантами, каждый из которых внёс свой вклад в развитие отечественного джаза.

Инициатором и автором проекта выступает заслуженный артист, перкуссионист Тофиг Джабаров, которому удалось вновь собрать музыкантов для создания особенной программы, посвящённой золотой эпохе джаза.

В концерте примут участие заслуженные артисты Руслан Гусейнов и Исфар Сарабский, а также Эльвин Баширов, Айдын Зейдуллаев и Али Ибрагимзаде.

Зрителей ожидают живое исполнение джазовых композиций, виртуозная игра профессиональных музыкантов, особый репертуар и неповторимая атмосфера музыкального единства.

Концерт начнётся в 19:30.

Для приобретения билетов https://iticket.az/ru/events/concerts/back-to-the-future-2026э

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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