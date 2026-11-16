Азербайджанские боксеры успешно стартовали на ЧЕ в Хорватии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В хорватском городе Пореч стартовал чемпионат Европы по боксу среди спортсменов до 23 лет. В первый день соревнований, в которых принимают участие 276 спортсменов из 39 стран, оба представителя сборной Азербайджана одержали победу.

Об этом сообщили в Федерации бокса Азербайджана.

Мухаммедали Аширалиев (60 кг) в 1/16 финала встретился с Георгиосом Плиасом (Греция). Азербайджанский боксер одержал победу со счетом 3:2 (28:29, 29:28, 29:28, 29:28, 28:29). В следующем поединке Аширалиев встретится с Абдуллой Рахалом (Израиль), который пропустил первый этап соревнований.

Ниджат Алырзаев (70 кг) вышел в 1/8 финала. В стартовом поединке он с полным преимуществом обыграл Идриса Ахмеда Хлифи (Бельгия) в третьем раунде. В следующем поединке Алырзаев встретится с Эдгарасом Тротенскисом (Литва).

Оба поединка состоятся 18 ноября.

Отметим, что чемпионат завершится 24 ноября.