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Обсуждены приоритеты банковского сектора Азербайджана на предстоящий период (ФОТО)

Экономика Пресс-релиз 16 ноября 2026 16:19 (UTC +04:00)
Обсуждены приоритеты банковского сектора Азербайджана на предстоящий период (ФОТО)
Фото: Центральный банк Азербайджана
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ/Trend/ - Обсуждены новые приоритеты и риски в банковском секторе Азербайджана.

Об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, первый заместитель председателя Центрального банка Алияр Мамедъяров встретился с руководящими лицами банков, входящих в расширенный состав президиума Ассоциации банков Азербайджана.

В рамках встречи были рассмотрены итоги деятельности банковского сектора за 9 месяцев текущего года, вызовы и перспективы развития, а также приоритеты, имеющие важное значение для сектора на предстоящий период. Наряду с этим, в центре внимания обсуждений находились возможное влияние изменений в глобальной экономической среде на финансовый сектор и шаги, направленные на их минимизацию.

На встрече также состоялся обмен мнениями о стратегических инициативах в области риск-ориентированного регулирования и надзора в банковском секторе на предстоящий период, а также по другим вопросам, стоящим на повестке дня сектора.

Отметим, что по состоянию на 30 сентября 2026 года, количество филиалов 21 действующего банка составило 507, отделений — 80, банкоматов — 3 500. Численность работников банковского сектора составляет 27 775 человек.

Совокупные активы действующих банков составили 63 миллиарда 621,7 миллиона манатов, совокупные обязательства — 55 миллиардов 783 миллиона манатов, балансовый капитал — 7 миллиардов 838,7 миллиона манатов. В сентябре совокупные активы банков выросли на 1,8%, совокупные обязательства — на 1,9%, а балансовый капитал — на 1,1%.

В отчетном месяце кредитный портфель банков увеличился на 2,6%, или на 860,5 миллиона манатов, составив 33 миллиарда 684,7 миллиона манатов. Структура кредитного портфеля: I) бизнес-кредиты — 54,7% (18 миллиардов 440 миллионов манатов); II) потребительские кредиты — 30,9% (10 миллиардов 407,9 миллиона манатов) и III) ипотечные кредиты — 14,4% (4 миллиарда 836,8 миллиона манатов). В целом с начала года кредитный портфель банков вырос на 12%, или на 3 миллиарда 621,7 миллиона манатов (рост за соответствующий период 2025 года составил 6,5%).

Обсуждены приоритеты банковского сектора Азербайджана на предстоящий период (ФОТО)
Обсуждены приоритеты банковского сектора Азербайджана на предстоящий период (ФОТО)
Обсуждены приоритеты банковского сектора Азербайджана на предстоящий период (ФОТО)
Обсуждены приоритеты банковского сектора Азербайджана на предстоящий период (ФОТО)
Обсуждены приоритеты банковского сектора Азербайджана на предстоящий период (ФОТО)
Обсуждены приоритеты банковского сектора Азербайджана на предстоящий период (ФОТО)
Обсуждены приоритеты банковского сектора Азербайджана на предстоящий период (ФОТО)
Обсуждены приоритеты банковского сектора Азербайджана на предстоящий период (ФОТО)

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