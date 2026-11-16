Специальное предложение на Black Friday от Банка ВТБ (Азербайджан): кредит до 100 000 AZN с комиссией 0%!

Ссылка для подачи заявки: https://vtb.az/personal/loans/cashloans/#order_form

В Банке ВТБ (Азербайджан) стартует специальная акция Black Friday! Банк предлагает клиентам воспользоваться выгодными условиями по кредитам наличными. В рамках кампании можно получить кредит на сумму до 100 000 AZN с комиссией за оформление 0%.

Размер кредита может достигать 26-кратного размера ежемесячного дохода клиента. Годовая процентная ставка начинается от 9,9%, а срок кредитования составляет до 59 месяцев. Такие условия позволяют не только планировать крупные покупки, но и решать различные финансовые задачи.

Кампания Black Friday действует до 27 ноября 2026 года. Для участия в акции клиенты могут обратиться в любое отделение Банка ВТБ (Азербайджан), подать онлайн-заявку через сайт vtb.az или связаться с банком по короткому номеру 986. Не упустите возможность реализовать давно задуманные покупки и отложенные планы, воспользовавшись специальными условиями кампании!

Банк ВТБ (Азербайджан) осуществляет деятельность на основании лицензии Центрального банка Азербайджанской Республики № 162 от 22 октября 1993 года.