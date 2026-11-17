БАКУ /Trend Life/ - Менеджер по развитию бизнеса ABRSM (The Associated Board of the Royal Schools of Music - Объединенного экзаменационного совета Королевских музыкальных школ), авторитетной британской организации в сфере музыкального образования и оценки исполнительского мастерства, Бетани Хермон посетила с рабочим визитом ряд музыкальных и художественных школ Баку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры.

Основной целью визита стало ознакомление с современным состоянием музыкального образования в Азербайджане, организацией учебного процесса и уровнем подготовки молодых музыкантов, презентация международной системы оценивания ABRSM, а также обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества с музыкальными образовательными учреждениями страны.

В рамках визита Бетани Хермон посетила 11-летнюю музыкальную школу № 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей, Центральную школу искусств, 11-летнюю музыкальную школу № 35 имени Георгия Шароева, Детскую школу искусств № 2 имени Вагифа Мустафазаде и музыкальную школу № 26 имени Муслима Магомаева.

Во время встреч гостья ознакомилась с учебным процессом, посетила занятия по различным специальностям и прослушала концертные программы, подготовленные учащимися. Участники встреч обменялись мнениями по вопросам организации музыкального образования, педагогических подходов, развития исполнительских навыков и возможностей международной оценки одаренных учащихся.

Для руководства школ и педагогических коллективов Бетани Хермон провела презентации, посвященные деятельности ABRSM, международной системе экзаменов и стандартам оценивания в музыкальном образовании. Участникам представили информацию об экзаменах по исполнительскому мастерству на различных музыкальных инструментах и музыкальной теории, критериях оценивания, возможностях международной сертификации, а также учебных ресурсах для преподавателей и учащихся.

Следует отметить, что в 11-летней музыкальной школе № 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей уже проведена значительная подготовительная работа по внедрению международной системы оценивания ABRSM. В частности, изучаются требования международных экзаменов, проводится сравнительный анализ учебных программ, а преподаватели знакомятся с критериями оценивания и методическими ресурсами организации.

В рамках этой инициативы учащиеся школы уже приняли участие в международных экзаменах ABRSM и получили соответствующие сертификаты. В настоящее время продолжается подготовка других учащихся к сдаче экзаменов. Накопленный опыт создает основу для интеграции азербайджанского музыкального образования с международными стандартами оценивания и дальнейшего расширения практики применения системы ABRSM.

Отметим, что ABRSM была основана в Великобритании в 1889 году и является международной организацией в сфере музыкального образования и оценивания, сотрудничающей с четырьмя Королевскими музыкальными школами. Организация способствует профессиональному развитию музыкантов посредством проведения экзаменов различных уровней, выдачи международных сертификатов и предоставления учебно-методических материалов. Квалификации ABRSM признаются во многих странах мира и учитываются при оценке музыкальных достижений и предоставлении определенных образовательных возможностей.

Визит в музыкальные и художественные школы Баку стал одним из шагов по развитию взаимодействия между азербайджанскими традициями музыкального образования и международным опытом, поддержке молодых талантов и расширению их доступа к международной системе оценивания.

Встречи также позволили обсудить новые направления сотрудничества между ABRSM и музыкальными образовательными учреждениями Азербайджана, а также возможности более широкого применения международных экзаменов и сертификации.

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