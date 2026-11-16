В Азербайджане снизился уровень долларизации депозитов

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре текущего года депозитный портфель в Азербайджане вырос на 12,1 процента и достиг 4,24 млрд манатов.

Об этом говорится в «Обзоре денежно-кредитной политики» Центробанка Азербайджана.

В отчетный период объем срочных депозитов увеличился на 15 процентов — до 18,4 миллиарда манатов, а объем текущих депозитов вырос на 10 процентов — до 24 миллиардов манатов.

На конец сентября общие депозиты юрлиц по сравнению с концом прошлого года выросли на 11,9 процента и составили 23,5 миллиарда манатов. 71,7 процента этих депозитов пришлось на текущие счета, а 28,3 процента — на срочные депозиты.

Общие депозиты физлиц выросли на 12,3 процента и достигли 18,8 миллиарда манатов. Доля текущих счетов в их депозитах составила 37,7 процента, а доля срочных депозитов — 62,3 процента.

В отчетный период также продолжилось снижение уровня долларизации депозитов. Так, на конец сентября объем депозитов в манатах составил 28,1 миллиарда манатов, а объем депозитов в иностранной валюте — в эквиваленте 14,3 миллиарда манатов.

Уровень долларизации по вкладам физлиц снизился на 2,7 процентного пункта — до 28,1 процента, а по физическим лицам-резидентам — на 2,3 процентного пункта, до 25,7 процента.

Отметим, что в сентябре 2026 года средняя процентная ставка по новопривлеченным вкладам физических лиц составила 8,9 процента в манатах и 3,3 процента в иностранной валюте. Процентные ставки по новопривлеченным депозитам юридических лиц составили соответственно 6,9 процента и 4,2 процента.