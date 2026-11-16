Все районы Азербайджана в 2027 году смогут покрывать расходы за счет собственных доходов – министр

БАКУ/Trend/ - В следующем году все районы Азербайджана смогут полностью покрывать свои расходы за счет собственных доходов.

Об этом в понедельник заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год" на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Министр отметил, что благодаря диверсификации экономики и стимулированию ненефтяного производства в следующем году сохранится тенденция снижения зависимости от нефтяного сектора.

"Так, на 2027 год отношение ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП прогнозируется на уровне 17,1 процента, что на 1,7 процентного пункта ниже показателя текущего года. Это лучший показатель с момента введения фискального правила. Среди наших основных целей на следующий среднесрочный период - снижение данного показателя до 13 процентов к 2029 году и до 12 процентов к 2030 году", - сказал он.

По словам министра, в 2027 году доля ненефтяных доходов в сводном бюджете достигнет 64,5 процента, а в государственном бюджете - 60,6 процента. Это соответственно на 1,5 и 3,2 процентного пункта больше, чем в текущем году.

Сахиль Бабаев отметил, что увеличение доли ненефтяных доходов в бюджете способствует повышению уровня покрытия текущих расходов за счет ненефтяных поступлений. В следующем году этот показатель составит 90,1 процента. К концу среднесрочного периода планируется полностью покрывать текущие расходы за счет ненефтяных доходов.

"Государственный бюджет на 2027 год также отличается инвестиционной направленностью. Так, капитальные расходы государственного бюджета составят 32,5 процента от общего объема бюджетных расходов. Это значительно превышает показатели стран региона.

Кроме того, отрадно отметить, что в следующем году все наши районы смогут полностью покрывать свои расходы за счет собственных доходов. Таким образом, впервые у нас не останется ни одного района, зависящего от дотаций.

При этом дальнейший рост собственных доходов Нахчыванской Автономной Республики позволит в следующем году сократить предоставляемую ей дотацию на 6,4 процента", - заявил министр финансов.