От глав государств до «McDonald's»: кибератаки не знают границ

БАКУ /Trend/ - Кибератаки на аккаунты Президента Ильхама Алиева в соцсетях демонстрируют, насколько важное значение имеет цифровая безопасность для государств и их руководителей в современный период. Международная практика показывает, что подобные вмешательства нацелены не только на лидеров отдельных стран, но и на других влиятельных политических деятелей мира, госструктуры и глобальные компании.

Отметим, что было бы неверно расценивать это исключительно как локальное явление, связанное с аккаунтами Президента Азербайджана в соцсетях. Сообщения, распространенные в последние дни в международных СМИ, вновь вынесли на повестку дня глобальный масштаб проблем безопасности на цифровых платформах. Так, кибервмешательству подверглись ссылки, размещенные примерно в 20 старых публикациях Президента США Дональда Трампа в социальной сети X. Эти ссылки были изменены и перенаправляли пользователей на нежелательные страницы, отличающиеся от первоначального контента.

Речь идет не о получении прямого доступа к аккаунту Трампа, а о перехвате коротких ссылок «Bitly», размещенных в старых постах. Таким образом, даже при неизменности самой публикации, ссылка внутри нее могла перенаправить пользователя по совершенно иному адресу.

Аналогичное вмешательство было зафиксировано и в старых публикациях глобальных компаний «McDonald's» и «Burger King» в «X». Ссылки «Bitly» в постах, размещенных в 2011 году, впоследствии были изменены и вели пользователей на другие страницы: ссылка в публикации «Burger King» вела на страницу Википедии о нацистских концлагерях, а ссылка в посте «McDonald's» — на материал о терактах 11 сентября.

15 ноября компания «Bitly» подтвердила выявление такой проблемы. Согласно заявлению компании, киберпреступники повторно использовали неактивные и старые ссылки, перенаправляя пользователей на контент, не имеющий отношения к первоначальным публикациям. В «Bitly» сообщили, что причастные к инциденту аккаунты заблокированы, затронутые ссылки деактивированы, а для предотвращения подобных случаев приняты соответствующие меры.

Тем не менее хакерские атаки на аккаунты официальных лиц и известных компаний в соцсетях — явление не новое. 15 июля 2020 года на платформе «Twitter» произошел инцидент, вошедший в историю как одно из крупнейших массовых кибервмешательств. В документе минюста США отмечается, что во время той атаки были взломаны аккаунты таких известных личностей, как Барак Обама, Джо Байден, Илон Маск, Билл Гейтс, Биньямин Нетаньяху, Джефф Безос и Майкл Блумберг, а также профили таких компаний, как «Apple» и «Uber».

По данным «Twitter» на тот период, мишенью атаки стали около 130 аккаунтов, в части из которых киберпреступники получили возможность публиковать записи. Целью атаки было преимущественно мошенничество с криптовалютой: через взломанные аккаунты пользователей призывали отправлять цифровую валюту.

Компания «McDonald's» также столкнулась с серьезным киберинцидентом 21 августа 2024 года. Хакеры, получив доступ к аккаунту компании в «Instagram», разместили рекламу фейковой криптовалюты под названием «GRIMACE». В результате ложной рекламы, представленной миллионам подписчиков компании, рыночная стоимость токена за короткое время резко выросла, а затем обвалилась. Киберпреступники заявили, что с помощью этой схемы завладели криптовалютой на сумму около 700 тысяч долларов. В «McDonald's» тогда подтвердили инцидент и объявили о восстановлении контроля над своими аккаунтами.

Эти примеры показывают, что атаки на аккаунты в соцсетях осуществляются различными методами. Иногда хакеры напрямую перехватывают управление учетной записью, а иногда манипулируют пользователями, используя старые ссылки, сторонние сервисы и интеграции между приложениями.

В современном мире аккаунты глав государств и других высокопоставленных должностных лиц в социальных сетях — это не просто личные профили. Это важные информационные каналы для доведения официальных позиций, важных решений и государственной политики до международного сообщества. Нарушение безопасности таких аккаунтов создает риск распространения дезинформации, возникновения общественного замешательства и подрыва доверия к государственным институтам.

Особенно важное значение этот вопрос имеет для стран с активной позицией в международном информационном пространстве, таких как Азербайджан. Аккаунты Президента Ильхама Алиева в социальных сетях играют важную роль в доведении позиции страны, ее международных инициатив и ключевых политических месседжей до мировой общественности. По этой причине любая попытка вмешательства в безопасность данных аккаунтов является не только технической проблемой, но и явлением, требующим тщательного расследования с точки зрения информационной безопасности.

Технологии кибератак также становятся все более сложными. Защита аккаунтов в соцсетях уже не ограничивается простым усилением пароля. Важное значение приобретают проверка разрешений, выданных сторонним приложениям, контроль над старыми ссылками, внедрение многофакторной аутентификации и строгое соблюдение правил безопасности лицами, имеющими доступ к управлению аккаунтами.

Все это свидетельствует о том, что цифровая безопасность превратилась в неотъемлемое направление политики национальной безопасности современных государств. Тот факт, что мишенью становятся различные официальные аккаунты — от аккаунтов Президента США и премьер-министра Израиля до компаний мирового масштаба, — показывает, что эта угроза не знает границ.

Последние события вновь выдвигают на первый план для Азербайджана важность дальнейшего укрепления систем цифровой защиты, наращивания превентивных мер и международного сотрудничества в сфере кибербезопасности.