Инвестиции SOCAR в экономику Румынии превысили 78 млн евро

БАКУ/Trend/ - До настоящего времени Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) инвестировала в экономику Румынии 400 миллионов леев (примерно 78,4 миллиона евро).

Информацию об этом распространила SOCAR.

Отмечено, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) осуществляет свою деятельность в Румынии через созданную в 2011 году компанию «SOCAR Petroleum SA». Расширяя деятельность на топливном рынке страны, компания развивает сеть автозаправочных станций и логистическую инфраструктуру.

Одним из важных этапов в деятельности SOCAR в Румынии стало расширение сети АЗС. К концу 2025 года компания довела количество своих станций в стране до 91. На 2026 год была поставлена цель перейти отметку в 100 станций. 30 октября в румынском городе Галац состоялось открытие 100-й автозаправочной станции SOCAR. Тем самым компания еще больше расширила свои позиции в розничной торговле топливом в стране. На новой станции предлагаются бензин и дизельное топливо под маркой «Nano». Здесь также функционирует кафе «Nar», где представлены азербайджанские и местные товары. В настоящее время в Румынии функционируют 110 автозаправочных станций SOCAR.

Деятельность компании в Румынии не ограничивается розничной продажей топлива. У SOCAR в стране имеются три нефтебазы, расположенные в городах Теюш, Онешть и Констанца. Эта инфраструктура имеет важное значение с точки зрения хранения топлива и его доставки в сеть автозаправочных станций.

Что касается финансовых показателей, то оборот «SOCAR Petroleum SA» в 2025 году составил 3,9 миллиарда леев (приблизительно 750 миллионов евро). Это означает рост на 9,7% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, компания не только расширила масштабы деятельности на румынском рынке, но и увеличила свой оборот.

Отметим, что SOCAR вышла на рынок Румынии в 2011 году. Начав деятельность на первом этапе с 13 автозаправочных станций, в последующие годы компания расширила свою сеть на различные регионы страны. В настоящее время Румыния является одним из важных направлений деятельности SOCAR на пространстве Европейского союза.

Инвестиции компании охватывают развитие объектов по продаже топлива, инфраструктуры хранения и расширение возможностей снабжения внутри страны.