Ненефтегазовый экспорт Азербайджана превысит $4,2 млрд по итогам 2026 г. - Микаил Джаббаров

БАКУ/ Trend/ - Ненефтегазовый экспорт Азербайджана выходит на новый этап развития.

Об этом в понедельник заявил министр экономики Микаил Джаббаров на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год", сообщает корреспондент Trend.

По словам министра, с учетом ожидаемых итогов 2026 года объем ненефтегазового экспорта увеличится в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом.

"За 10 месяцев текущего года без учета операций Нефтяного фонда с золотом ненефтегазовый экспорт вырос более чем на 20 процентов и достиг 3,6 миллиарда долларов, из которых 61 процент приходится на промышленную продукцию. По итогам текущего года объем ненефтегазового товарного экспорта превысит 4,2 миллиарда долларов", - сказал он.

Джаббаров подчеркнул, что в целях дальнейшего расширения производства и экспорта в текущем году был принят и начал действовать новый пакет мер поддержки, согласованный в Экономическом совете.

"В рамках этого пакета половина процентной ставки по предпринимательским кредитам за пределами Баку и Абшерона субсидируется государством, лимит кредитной гарантии повышен с 20 до 50 процентов. Субъектам частного ненефтегазового сектора предоставлена возможность оплачивать взносы на социальное страхование за счет средств на депозитном счете НДС. Кроме того, в 2027-2030 годах половина платы за подключение промышленных и сельскохозяйственных объектов к электросети будет покрываться государством", - отметил министр.

По его словам, государство также компенсирует до 70 процентов транспортных расходов экспортеров, а также часть затрат микро-, малых и средних предприятий на таможенное оформление.

"Со следующего года при условии экспорта не менее 50 процентов продукции, произведенной в Алятской свободной экономической зоне, предусмотрена возможность поставлять ее на внутренний рынок без уплаты таможенной пошлины. В 2026 году на инфраструктуру зоны было выделено до 150 миллионов манатов", - добавил Джаббаров.